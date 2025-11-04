„Bin bereit“: Kilde-Comeback bereits in Copper?

Schon in Sölden hatte er sein Comeback für Anfang Dezember in Beaver Creek avisiert. „Ich bin bereit. Ich fühle mich bereit, in Copper wieder durchzustarten und mit den Jungs zu trainieren. Darauf freue ich mich sehr“, erklärte Kilde. Er werde in Copper entscheiden, ob er in Beaver Creek antritt, deutete jedoch an, dass er bereits am Weltcup-Wochenende zuvor in Copper starten könnte.