Alte Ansitze, Schlösser, Kirchen und Weinberge

Eine Mischung aus Natur, Kultur und Geschichte gibt bei dieser wundervollen Herbstwanderung in Eppan südlich des Brenners den Ton an. Zahlreiche Einkehrmöglichkeiten runden das Erlebnis ab.
Schauplatz der Rundtour ist St. Michael, der Hauptort von Eppan an der Weinstraße. Direkt im Zentrum beim Rathaus hält man sich einige Meter hinauf bzw. nach Westen und biegt vor dem gelben Grundschulgebäude rechts ab. Nach dem Michaelsplatz heißt es stets der Route 8/A folgen. Ein Fahrweg führt zwischen Weinkulturen praktisch eben nördlich hinüber nach Aich – dort an der Kreuzung links nach oben (8/A). Gleich zeigt sich das pittoreske Kirchlein St. Justina. Nun bietet sich ein Halt mit Blick nach Bozen an.
Danach setzen wir die Wanderung links und weiter der Route 8/A folgend bis zur Feuerwehrhalle der Fraktion „Berg“ fort. Hier gleichbleibend südlich voran auf der schmalen Straße bis zum stattlichen Schloss Freudenstein. Daran vorbei und an der Kreuzung bei der Burgmauer Richtung „Gasthof Steinegger“.
Der Fahrweg leitet jetzt fein inmitten der Weinberge hinauf zu der Einkehr (bei Routengabelung rechts). Fast überall ragen Ansitze, kleine Kirchen und Schlösser aus der Kulturlandschaft heraus. Beim Gasthof (höchster Punkt) geht es auf der Straße (8/B) hinunter und bei der ersten Kreuzung rechts Richtung „Schloss Moos“. Daran gleichbleibend vorbei und nun der Route 540 folgen.
Direkt unter dem stattlichen Schloss Englar links auf den Fußweg wechseln (540), der uns hinab in den Ort bringt. Inmitten prächtiger historischer Häuser fast gerade hinunter und später links haltend zum Ausgangspunkt.
