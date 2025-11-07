Alte Ansitze, Schlösser, Kirchen und Weinberge

Schauplatz der Rundtour ist St. Michael, der Hauptort von Eppan an der Weinstraße. Direkt im Zentrum beim Rathaus hält man sich einige Meter hinauf bzw. nach Westen und biegt vor dem gelben Grundschulgebäude rechts ab. Nach dem Michaelsplatz heißt es stets der Route 8/A folgen. Ein Fahrweg führt zwischen Weinkulturen praktisch eben nördlich hinüber nach Aich – dort an der Kreuzung links nach oben (8/A). Gleich zeigt sich das pittoreske Kirchlein St. Justina. Nun bietet sich ein Halt mit Blick nach Bozen an.