Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tolle Weihnachtsaktion

Packerl packen und Kindern eine Freude schenken

Tirol
09.11.2025 14:00
Jedes Jahr werden auch im Regionallager in Tirol Tausende Weihnachtspakete für bedürftige Kinder ...
Jedes Jahr werden auch im Regionallager in Tirol Tausende Weihnachtspakete für bedürftige Kinder in Rumänien gesammelt.(Bild: Christian Viehweider)

Es ist fast schon Tradition: Jedes Jahr im Oktober und November sammeln die Mitglieder der heimischen Serviceclubs Round Table, Ladies Circle, Club 41 und Agora im Rahmen der Weihnachtspackerlaktion Geschenke für bedürftige Kinder in entlegenen und ländlichen Gegenden in Osteuropa.

0 Kommentare

Der Blick auf den Kalender zeigt: Weihnachten ist nicht mehr weit. Speziell bei den Kleinen ist die Vorfreude groß und der Wunschzettel ans Christkind meist lang. Doch nicht jedes Kind darf sich auf Geschenke freuen – etwa in armen Gegenden Rumäniens.

18.659 Weihnachtsgeschenke im Vorjahr verteilt
Um Kindern dort zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, sammeln Mitglieder der heimischen Serviceclubs Round Table, Ladies Circle, Club 41 und Agora daher jedes Jahr im Oktober und November Tausende Geschenke für Bedürftige. Allein in Tirol beteiligen sich acht Clubs an der Aktion – vier in Innsbruck und jeweils einer in Hall, Kufstein, Kitzbühel und Lienz. Im Vorjahr konnten österreichweit übrigens nicht weniger als 18.659 liebevoll gepackte Weihnachtspackerl verteilt werden – ein neuer Rekord!

So kann man helfen

Informationen unter anderem zu den Sammelstellen findet man unter www.weihnachtspackerlaktion.at


Die Idee dahinter ist einfach: Viele Familien haben zu Hause Spielsachen, die nicht mehr verwendet oder benötigt werden. Oft sind diese zwar gebraucht, aber noch in sehr gutem Zustand. Liebevoll verpackt werden sie an Kinder weitergegeben, die sonst zu Weihnachten wohl leer ausgehen würden.

Bis Freitag können Pakete abgegeben werden
Und so funktioniert’s: Eine Schuhschachtel mit gut erhaltenen, gebrauchten oder neuen Spielsachen, Schulmaterialien oder Hygieneartikeln befüllen und bis zum 14. November zu einer Sammelstelle bringen. Nach dem Einsammeln werden die Geschenke sortiert und anschließend ins Zentrallager nach Wien gebracht. Von dort geht es Ende November mit mehreren Lkw nach Rumänien.

Lesen Sie auch:
Organisationen fordern Präventivmaßnahmen gegen Armut. 
Hat drastische Folgen
Jedes 5. Kind ist arm: „Machen es ihnen schwer“
17.10.2025

„Freiwillige begleiten die Verteilung mit den Partnerclubs von Round Table Rumänien vor Ort. So wird sichergestellt, dass jedes Packerl auch dort ankommt, wo es gebraucht wird – nämlich bei den Kindern in Kindergärten und Schulen in besonders benachteiligten Regionen“, erklärt Christian Viehweider vom Round Table 3 in Innsbruck.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
OsteuropaRumänienTirolInnsbruckKufstein
Weihnachten
Kinder
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
139.627 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
117.674 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
107.912 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf