Packerl packen und Kindern eine Freude schenken

18.659 Weihnachtsgeschenke im Vorjahr verteilt

Um Kindern dort zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, sammeln Mitglieder der heimischen Serviceclubs Round Table, Ladies Circle, Club 41 und Agora daher jedes Jahr im Oktober und November Tausende Geschenke für Bedürftige. Allein in Tirol beteiligen sich acht Clubs an der Aktion – vier in Innsbruck und jeweils einer in Hall, Kufstein, Kitzbühel und Lienz. Im Vorjahr konnten österreichweit übrigens nicht weniger als 18.659 liebevoll gepackte Weihnachtspackerl verteilt werden – ein neuer Rekord!