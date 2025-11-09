Österreich verliert – Spielplan sorgt für Ärger

Letten gewinnen im zweiten Drittel die Oberhand

Im Mittelabschnitt gewannen die in ihren ersten beiden Partien unterlegenen Letten aber zusehends die Oberhand. Goalie Florian Vorauer hielt den Seinen mit starken Paraden das Remis, doch in der 32. Minute brach Janis Jaks den Bann. Bader befand das erste Drittel als okay, im zweiten hätten zu viele Strafen geschwächt. Dass es vor der letzten Pause doch nur bei dem einen Gegentor blieb, war erneut stark Vorauer zu verdanken. Freilich musste er sich gegen Renars Krastenbergs (43./PP) und Miks Indrasis (50.) doch noch zweimal geschlagen geben, das Match schien entschieden.