Schweres Erdbeben erschüttert Westen der Türkei

Innenminister Ali Yerlikaya informierte darüber, dass als Folge des Hauptbebens am Montagabend drei leere Wohnhäuser sowie ein Geschäft eingestürzt sind, dazu wurden bereits weitere Sachschäden bestätigt. Die betroffenen Gebäude waren infolge eines früheren starken Bebens im August bereits beschädigt und daher nicht mehr bewohnt. Bei dem Beben im August war damals ein Mensch ums Leben gekommen.