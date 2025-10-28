Gebäude eingestürzt
Schweres Erdbeben erschüttert Westen der Türkei
Nach einem schweren Erdbeben der Stärke 6,1 am späten Montagabend wird der Westen der Türkei von einer Welle von Nachbeben erschüttert. Die Katastrophenschutzbehörde Afad meldete am Dienstagmorgen mehrere Beben, darunter ein stärkeres Nachbeben der Stärke 4,6. Das Epizentrum lag erneut im Bezirk Sindirgi der westtürkischen Provinz Balikesir, wo bereits das Hauptbeben verortet wurde.
Innenminister Ali Yerlikaya informierte darüber, dass als Folge des Hauptbebens am Montagabend drei leere Wohnhäuser sowie ein Geschäft eingestürzt sind, dazu wurden bereits weitere Sachschäden bestätigt. Die betroffenen Gebäude waren infolge eines früheren starken Bebens im August bereits beschädigt und daher nicht mehr bewohnt. Bei dem Beben im August war damals ein Mensch ums Leben gekommen.
Einsatzkräfte sind vor Ort
Das Hauptbeben der Stärke 6,1 ereignete sich um 22.48 Uhr in einer Tiefe von 5,99 Kilometern und war bis in die Millionenmetropolen Istanbul und Izmir deutlich zu spüren. Trotz der Einstürze meldete der Minister zunächst keine weiteren Personenschäden, Einsatzkräfte sind vor Ort.
Beben wecken düstere Erinnerungen
Die geologische Lage der Türkei macht das Land besonders erdbebengefährdet. Es befinden sich dort zahlreiche sogenannte Verwerfungen, also tektonische Zerreiß- oder Bruchstellen im Gestein. Insbesondere die Millionenmetropole Istanbul gilt als stark gefährdet. Erst im April erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,2 Istanbul.
Die aktuelle Serie von Erdstößen ruft auch die Erinnerung an die verheerenden Beben vom 6. Februar 2023 wach, als in der südosttürkischen Provinz Hatay Beben der Stärke 7,7 und 7,6 mehr als 53.000 Todesopfer allein in der Türkei forderten. Auch im Nachbarland Syrien gab es damals Tausende Tote.
