Terroranschlag geplant: Syrer (22) festgenommen

Dem Mann wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft sagte nichts dazu, wie fortgeschritten die Vorbereitungen für den Anschlag bereits waren und welches Ziel der Syrer im Visier hatte. Laut „Bild“ soll der Mann die Tat in Berlin geplant haben.