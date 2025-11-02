Vorteilswelt
Wohnungen durchsucht

Terroranschlag geplant: Syrer (22) festgenommen

Ausland
02.11.2025 16:00

In der deutschen Hauptstadt Berlin wurde am Samstag ein 22-jähriger Syrer festgenommen. Er steht unter Verdacht, einen dschihadistisch motivierten Anschlag in Deutschland geplant zu haben. 

0 Kommentare

An der Festnahme des Mannes war auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt. Zeitgleich wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Insgesamt soll der Mann laut der deutschen „Bild“-Zeitung drei Wohnanschriften in Berlin haben.

Die Einsatzkräfte fanden „Utensilien zur Herstellung von Sprengvorrichtungen“, heißt es von der Berliner Generalstaatsanwaltschaft zur Deutschen Presse Agentur. Genauere Informationen wollten die Ermittler nicht preisgeben. Die Bauteile für die Sprengsätze soll der Mann im Internet bestellt haben, berichtet die „Bild“-Zeitung. 

Die Polizei nahm den Verdächtigen am Samstag fest.
Die Polizei nahm den Verdächtigen am Samstag fest.

Dem Mann wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft sagte nichts dazu, wie fortgeschritten die Vorbereitungen für den Anschlag bereits waren und welches Ziel der Syrer im Visier hatte. Laut „Bild“ soll der Mann die Tat in Berlin geplant haben.

Der Verdächtige soll am Sonntag dem Richter vorgeführt werden. Dieser muss dann über einen möglichen Haftbefehl entscheiden.

Loading
