„Wollen Volk schaden!“
Kiew: Tausende Drohnen und Bomben in einer Woche
Eine schier unglaubliche Anzahl an Drohnen und Bomben ist laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in nur einer Woche gegen sein Land eingesetzt worden. 1500 Kampfdrohnen, 1170 Lenkbomben und mehr als 70 Raketen aus Russland seien gezählt worden.
„Es gab Treffer auf ganz normale Wohnhäuser und zivile Infrastruktur genauso wie zahllose Terrorangriffe, die auf den Energiesektor zielten“, schrieb Selenskyj am Sonntag auf X.
Moskau wolle den Menschen in der Ukraine schaden. Die Kiewer Regierung arbeite daran, die Energieversorgung für den Winter zu sichern. Selenskyj dankte allen ausländischen Partnern, die Hilfe beim Schutz für das Energiesystem leisteten – darunter auch Deutschland, den USA und der EU.
Selenskyjs Posting auf der Plattform X:
Stromausfälle in Teilen der Ukraine
Nach russischen Luftangriffen in der Nacht auf Sonntag meldeten die Gebiete Tschernihiw, Saporischschja und Donezk größere Stromausfälle mit Zehntausenden betroffenen Haushalten. Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem verheerenden Krieg.
Der Kreml hält ein Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und seinem US-Amtskollegen Donald Trump zur Lösung des Ukraine-Konflikts derzeit nicht für nötig. Vielmehr sei „sehr sorgfältige Arbeit an den Details“ erforderlich, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS.
