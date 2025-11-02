Vorteilswelt
Trainer muss gehen

Schlusslicht Wolverhampton schmeißt Pereira raus

Premier League
02.11.2025 13:52
Vitor Pereira muss Wolverhampton verlassen.
Vitor Pereira muss Wolverhampton verlassen.(Bild: AP)

Die in der Premier League noch sieglosen Wolverhampton Wanderers haben sich am Sonntag von Trainer Vitor Pereira getrennt. Der Klub liegt mit nur zwei Punkten aus zehn Runden am Tabellenende.

Der Portugiese hatte die „Wolves“ im Dezember 2024 übernommen, am Samstag setzte es ein 0:3 bei Fulham.

ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic steht in Wolverhampton noch bis 2027 unter Vertrag. Der 28-Jährige ist infolge seines dritten Kreuzbandrisses vorerst bis Saisonende an den LASK verliehen.

