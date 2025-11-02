Spitzenpolitik gedenkt der Wiener Terroropfer

Freiheitliche erinnern an „Systemversagen“

Für die FPÖ ist das Gedenken an die Terroropfer „zugleich Erinnerung an das Systemversagen“. Dieser schreckliche Anschlag sei „kein unabwendbares Schicksal“ gewesen, „sondern die furchtbare Konsequenz eines beispiellosen Politik- und Behördenversagens, für das bis heute niemand die volle Verantwortung übernommen hat“, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl in einer Aussendung. Unter dem damaligen ÖVP-Innenminister und späteren Kanzler Karl Nehammer seien „alle Warnsignale ignoriert“ worden.