„Schmerz sitzt tief“

Spitzenpolitik gedenkt der Wiener Terroropfer

Innenpolitik
02.11.2025 09:50
Archivbild(Bild: P. Huber)

Zum fünften Mal jährt sich am Sonntag der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt, bei dem vier Menschen getötet und zahlreiche verletzt wurden. Österreichs Spitzenpolitik zollte bei einer Kranzniederlegung den Opfern Respekt. 

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie der frühere Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beteiligten sich am Vormittag am Desider-Friedmann-Platz in der Nähe des Anschlagsorts mit einer Kranzniederlegung an der Gedenkaktion.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) war nach einer Rückenoperation gesundheitsbedingt verhindert, dafür zündete sein Vorgänger Karl Nehammer, amtierender Kanzler in der Terrornacht, eine Kerze an.

Innenministerium verweist auf umgesetzte Maßnahmen
Der Terroranschlag habe eine außergewöhnliche Herausforderung für die österreichischen Sicherheitsbehörden dargestellt, erinnerte das Innenministerium am Sonntag. Gleichzeitig sei man seither nicht tatenlos geblieben. Das Ressort verwies auf die umfassenden Evaluierungen des Einsatzes und die daraus abgeleiteten Maßnahmen in den Bereichen Verfassungsschutz, Sicherheitspolizei und bei den Spezialeinheiten.

Mit der Einrichtung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) auf Basis des neuen Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes (SNG) sei ein grundlegender Modernisierungsschritt gesetzt worden.

Lesen Sie auch:
Das Terrorattentat in der Wiener Innenstadt jährt sich heuer zum fünften Mal. ...
Terror mitten in Wien
Die Nacht, in der unsere Hauptstadt stillstand
01.11.2025
Krone Plus Logo
Onkel von Terroropfer
„Der Schmerz um ihn wird immer bleiben“
02.11.2025

Auch NEOS-Generalsekretär und Sicherheitssprecher Douglas Hoyos hob die zielgerichteten Maßnahmen in den Bereichen Sicherheit und Deradikalisierung sowie eine enge Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern hervor. „Der Schutz der Menschen in unserem Land hat oberste Priorität“, betonte Hoyos: „Auch fünf Jahre später sitzt der Schmerz tief.“

Freiheitliche erinnern an „Systemversagen“
Für die FPÖ ist das Gedenken an die Terroropfer „zugleich Erinnerung an das Systemversagen“. Dieser schreckliche Anschlag sei „kein unabwendbares Schicksal“ gewesen, „sondern die furchtbare Konsequenz eines beispiellosen Politik- und Behördenversagens, für das bis heute niemand die volle Verantwortung übernommen hat“, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl in einer Aussendung. Unter dem damaligen ÖVP-Innenminister und späteren Kanzler Karl Nehammer seien „alle Warnsignale ignoriert“ worden.

Als Wien den Atem anhielt

  • Bei dem schwersten Terroranschlag in der jüngeren österreichischen Geschichte hatte am Abend des 2. November 2020 ein 20-jähriger Islamist im „Bermudadreieck“, einem bekannten Wiener Ausgehviertel, das Feuer auf Passanten eröffnet.
  • Er tötete vier Menschen und verletzte mehr als 20 weitere, bevor er nach neun Minuten von der Polizei erschossen wurde.

Eine Untersuchungskommission habe in ihrem Abschlussbericht innerhalb des Behördenapparats „erhebliche Mängel“ in der Bekämpfung terroristischer Straftaten festgestellt. Die Sicherheitsarchitektur habe sich unter der ÖVP seither kaum verbessert, so Kickl.

Grünen-Chefin Leonore Gewessler erinnerte daran, dass sich „in den dunklen Stunden nach dem Anschlag“ gezeigt habe, „was Österreich stark macht: Zivilcourage, Solidarität und Zusammenhalt“. Terrorismus ziele darauf ab, Angst und Hass zu säen, so Gewessler: „Wir stellen uns den Terroristen entgegen: Mit allen Mitteln unseres Rechtsstaats, mit Zusammenhalt, mit unseren Werten.“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärte anlässlich des Gedenkens am Sonntag via X: „Die Erinnerungen an diesen 2. November 2020 begleiten uns. Aber uns begleitet auch die Gewissheit: Hass kann niemals so stark sein wie unsere Gemeinschaft in Freiheit, in Demokratie, in Toleranz und in Liebe.“

