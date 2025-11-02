Spitzenpolitik gedenkt der Wiener Terroropfer

Zum fünften Mal jährt sich am Sonntag der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt, bei dem vier Menschen getötet und zahlreiche verletzt wurden. Österreichs Spitzenpolitik zollte bei einer Kranzniederlegung den Opfern Respekt.
Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie der frühere Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beteiligten sich am Vormittag am Desider-Friedmann-Platz in der Nähe des Anschlagsorts mit einer Kranzniederlegung an der Gedenkaktion.
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) war nach einer Rückenoperation gesundheitsbedingt verhindert, dafür zündete sein Vorgänger Karl Nehammer, amtierender Kanzler in der Terrornacht, eine Kerze an.
Innenministerium verweist auf umgesetzte Maßnahmen
Der Terroranschlag habe eine außergewöhnliche Herausforderung für die österreichischen Sicherheitsbehörden dargestellt, erinnerte das Innenministerium am Sonntag. Gleichzeitig sei man seither nicht tatenlos geblieben. Das Ressort verwies auf die umfassenden Evaluierungen des Einsatzes und die daraus abgeleiteten Maßnahmen in den Bereichen Verfassungsschutz, Sicherheitspolizei und bei den Spezialeinheiten.
Mit der Einrichtung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) auf Basis des neuen Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes (SNG) sei ein grundlegender Modernisierungsschritt gesetzt worden.
Auch NEOS-Generalsekretär und Sicherheitssprecher Douglas Hoyos hob die zielgerichteten Maßnahmen in den Bereichen Sicherheit und Deradikalisierung sowie eine enge Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern hervor. „Der Schutz der Menschen in unserem Land hat oberste Priorität“, betonte Hoyos: „Auch fünf Jahre später sitzt der Schmerz tief.“
Freiheitliche erinnern an „Systemversagen“
Für die FPÖ ist das Gedenken an die Terroropfer „zugleich Erinnerung an das Systemversagen“. Dieser schreckliche Anschlag sei „kein unabwendbares Schicksal“ gewesen, „sondern die furchtbare Konsequenz eines beispiellosen Politik- und Behördenversagens, für das bis heute niemand die volle Verantwortung übernommen hat“, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl in einer Aussendung. Unter dem damaligen ÖVP-Innenminister und späteren Kanzler Karl Nehammer seien „alle Warnsignale ignoriert“ worden.
Eine Untersuchungskommission habe in ihrem Abschlussbericht innerhalb des Behördenapparats „erhebliche Mängel“ in der Bekämpfung terroristischer Straftaten festgestellt. Die Sicherheitsarchitektur habe sich unter der ÖVP seither kaum verbessert, so Kickl.
Grünen-Chefin Leonore Gewessler erinnerte daran, dass sich „in den dunklen Stunden nach dem Anschlag“ gezeigt habe, „was Österreich stark macht: Zivilcourage, Solidarität und Zusammenhalt“. Terrorismus ziele darauf ab, Angst und Hass zu säen, so Gewessler: „Wir stellen uns den Terroristen entgegen: Mit allen Mitteln unseres Rechtsstaats, mit Zusammenhalt, mit unseren Werten.“
Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärte anlässlich des Gedenkens am Sonntag via X: „Die Erinnerungen an diesen 2. November 2020 begleiten uns. Aber uns begleitet auch die Gewissheit: Hass kann niemals so stark sein wie unsere Gemeinschaft in Freiheit, in Demokratie, in Toleranz und in Liebe.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.