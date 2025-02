Warum Projekt nach Halloween-Eklat scheiterte

Stecken in Bewerbungsprozess

Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) will das so nicht stehen lassen: „Der Einstieg in die IT-Branche braucht Zeit: Neben dem Teilnehmer, der bereits eine IT-Anstellung gefunden hat, befinden sich mehrere Absolventen aktuell in Bewerbungsprozessen – einige davon in der zweiten Interviewrunde. Eine Teilnehmerin hat sich entschieden, die Abend-Matura zu absolvieren, um dann eine IT-Lehre zu beginnen“, so sein Büro.