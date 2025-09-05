Stern-Prozess: „Das haben die Behörden so gesagt“

Mängel „nie thematisiert“

Verteidiger Michael Thomas Reichenvater ist allerdings überzeugt: „Man braucht jemanden, den man anklagen kann.“ Sein Mandant fühlt sich nicht schuldig, da das gelagerte Material von Behörden nie beanstandet und Mängel nie thematisiert worden seien. Zum Zeitpunkt des Brandes war der Betreiber nicht im Lokal gewesen. „Ist für Sie ein Haupteingang ein Notausgang?“, fragt Richterin Julia Riffel. „Das haben die Behörden so gesagt“, rechtfertigt sich der 45-Jährige.