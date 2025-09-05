Stern-Prozess: „Das haben die Behörden so gesagt“

Prozessbeginn in Graz: Ab Freitag muss sich der Betreiber der Stern-Bar vor Gericht verantworten. Ihm wird die „fahrlässige Herbeiführung einer Feuerbrunst“ vorgeworfen. Am ersten Prozesstag am Grazer Straflandesgericht fühlte sich der Lokalbetreiber nicht schuldig.
Beim tragischen Brand, der sich zu Silvester 2023/24 in der Grazer Stern-Bar ereignete, starb eine junge Frau. 27 weitere Menschen wurden verletzt, zehn davon schwer. Nun muss sich der Lokalbetreiber am Grazer Straflandesgericht seinem Prozess stellen. Er muss sich wegen der „fahrlässigen Herbeiführung einer Feuerbrunst“ verantworten. Am ersten Prozesstag fühlte sich der Angeklagte nicht schuldig.
„Was als Party begann, endete als Albtraum“, beschreibt die Staatsanwältin das tragische Geschehen in der Stern-Bar. Damals brach ein Feuer aus und machte den einzigen Fluchtweg für die Gäste fast unpassierbar. Im Eingangsbereich soll entzündliches Material gelagert gewesen sein, ein Notausgang war versperrt und das Personal nicht ausreichend für Brandfälle geschult, prangert die Anklägerin an. „Der tragische Ausgang wäre vermeidbar gewesen“, lautet ihre Erkenntnis.
Mängel „nie thematisiert“
Verteidiger Michael Thomas Reichenvater ist allerdings überzeugt: „Man braucht jemanden, den man anklagen kann.“ Sein Mandant fühlt sich nicht schuldig, da das gelagerte Material von Behörden nie beanstandet und Mängel nie thematisiert worden seien. Zum Zeitpunkt des Brandes war der Betreiber nicht im Lokal gewesen. „Ist für Sie ein Haupteingang ein Notausgang?“, fragt Richterin Julia Riffel. „Das haben die Behörden so gesagt“, rechtfertigt sich der 45-Jährige.
Der Lokalbetreiber selbst war als Brandschutzbeauftragter eingetragen und nach seinen Angaben habe er „den Mitarbeitern gesagt, was sie tun sollen“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.