„Sterben könnte auch etwas ganz Wunderbares sein“

Endlichkeit, Trauer und Hoffnung sind immer wieder Themen in unseren großen Interviews. Zitate daraus zum Nachlesen.
„Kein Leugnen hilft, kein Widerstreben, wir müssen sterben, weil wir leben.“ Das „Zitat zum Tag“ auf Seite 2 stammt heute von Wilhelm Busch. Und erinnert daran, dass der Tod unwiderruflich Teil des Lebens ist. Je bewusster wir uns dessen sind, desto leichter wird das Sterben, „es könnte auch etwas ganz Wunderbares sein“, sagt der Dalai Lama.
In Gesprächen ist der Tod zunächst ein Tabu, aber oft entstehen Momente, in denen der Gedanke an ihn plötzlich im Raum steht. Solchen Momenten sind die folgenden Zitate entsprungen.
Kein einziges ist traurig oder düster, im Gegenteil. Wer sich mit dem Tod beschäftigt, hat ihn schon in sein Leben gelassen. Menschen begegnen ihm mit Witz oder Grant, Charme oder Trotz, Zuversicht oder Zweifel. Fast immer ist es tröstlich, wie sie denken und fühlen.
Und es nimmt dem Tod die Angst. Etwa wenn Harald Serafin sagt: „Wenn er kommt, soll er mich streichelnd mitnehmen und vielleicht ein Liedchen dabei pfeifen.“ Oder wenn Kardinal Schönborn beim Gedanken an die Endlichkeit an einen Haifisch denkt. Besinnliches Allerheiligen-Wochenende!
