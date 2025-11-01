„Sterben könnte auch etwas ganz Wunderbares sein“

„Kein Leugnen hilft, kein Widerstreben, wir müssen sterben, weil wir leben.“ Das „Zitat zum Tag“ auf Seite 2 stammt heute von Wilhelm Busch. Und erinnert daran, dass der Tod unwiderruflich Teil des Lebens ist. Je bewusster wir uns dessen sind, desto leichter wird das Sterben, „es könnte auch etwas ganz Wunderbares sein“, sagt der Dalai Lama.