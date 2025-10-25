Russe (52) nach versuchtem Raub ausgeforscht

Auf offener Straße niedergeschlagen wurde Samstagnacht ein Tscheche in Innsbruck. Zwei Männer hatten Bargeld von ihm verlangt. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.
Am Samstag gegen Mitternacht sprachen zwei vorerst unbekannte Täter in Innsbruck einen 47-jährigen Tschechen auf der Straße an und forderten von ihm Bargeld. Da das Opfer sich weigerte, wurde es zu Boden gestoßen.
Täter ließen wegen Gegenwehr von Opfer ab
Die Täter versuchten daraufhin, den Rucksack des Opfers zu entreißen, was ihnen aber nicht gelang. Sie flüchteten aufgrund der Gegenwehr ohne Beute. Der Tscheche erlitt durch die Attacke leichte Verletzungen an der linken Hand und im Gesicht.
Nach zweitem Täter wird weiter gesucht
Im Zuge der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnte einer der Täter, ein 52-jähriger russischer Staatsangehöriger, ausfindig gemacht werden. Nach dem zweiten Täter wird gefahndet.
