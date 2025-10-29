Tiroler überweist 100.000 Euro an „große Liebe“

Das dürfte sich ein Tiroler (44) aus Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) noch länger nicht verzeihen. Im Internet glaubte er, die wahre Liebe gefunden zu haben. Hinter der „Dame“ steckte aber leider nur ein weiterer Internet-Gauner. Der konnte dem Mann ordentlich viel Geld entlocken.
Angefangen hat der Betrug Anfang September. Im Internet war der 44-Jährige auf die vermeintlich große Liebe gestoßen. Hinter der feschen Dame, die ihm das Blaue vom Himmel versprach, steckte freilich nur ein weiterer Betrüger. „Durch geschicktes Vorgehen gelang es dem Täter, eine Liebschaft vorzutäuschen“, heißt es von der Polizei.
Mehrere Überweisungen ins Ausland getätigt
Um sich ein angebliches Erbe auszahlen zu lassen, bat die „Dame“ den Tiroler um Geld. Blind vor Liebe überweis der 44-Jährige bis Ende Oktober immer wieder Geld auf ausländische Konten. Dabei saß der Geldbeutel offensichtlich locker. Rund 100.000 Euro ist der Tiroler nun ärmer. „Nach dem Hinweis eines Bankberaters fiel der Betrug auf und der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei.“
