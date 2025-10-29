Tiroler überweist 100.000 Euro an „große Liebe“

Mehrere Überweisungen ins Ausland getätigt

Um sich ein angebliches Erbe auszahlen zu lassen, bat die „Dame“ den Tiroler um Geld. Blind vor Liebe überweis der 44-Jährige bis Ende Oktober immer wieder Geld auf ausländische Konten. Dabei saß der Geldbeutel offensichtlich locker. Rund 100.000 Euro ist der Tiroler nun ärmer. „Nach dem Hinweis eines Bankberaters fiel der Betrug auf und der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei.“