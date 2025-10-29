Verlegt KTM-Mutter Pierer Mobility den Firmensitz?

Die börsennotierte Muttergesellschaft des oberösterreichischen Motorradherstellers KTM, die Pierer Mobility AG, dürfte ihren Sitz – derzeit ist er in Wels – verlegen. Das geht aus dem Programm einer für 19. November anberaumten außerordentlichen Hauptversammlung hervor. Wohin ist nicht bekannt – allerdings ist der indische Partner Bajaj derzeit dabei, das Ruder zu übernehmen.