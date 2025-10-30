Bootshaus-Krimi: Erste Anzeigen wurden eingebracht

Die Bootshaus-Affäre in Gmunden ist um ein weiteres Kapitel reicher – ein Gemeinderat der Neos erstattete gleich mehrere Anzeigen. Wie berichtet, hat Bürgermeister Stefan Krapf (VP) während eines laufenden Gerichtsverfahrens rund um einen Immobilienverkauf einen Bescheid für die nachträgliche Legalisierung von zwei nicht korrekt errichteten Bootshütten erlassen. Die Frage, ob es sich um einen Schwarzbau handelt, spielte im Prozess eine entscheidende Rolle. Sechs Personen wurden erstinstanzlich zu Haftstrafen verurteilt, sie legten aber Einsprüche ein.