Eine „b’soffene G’schicht“ am Neusiedler See

Wohl, um einer jungen Dame zu imponieren, die sie kurz zuvor kennengelernt hatten, machten sich ein Kellner und ein Student in einer lauen April-Nacht in Neusiedl am See an einer Motor-Zille zu schaffen. „Sie ist von Boot zu Boot gehüpft und wollte unbedingt fahren“, so der Kellner beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt. Mit einem seiner Schlüssel ruinierte er das Schloss – der brach ab. Also schnitt er das Sicherungsseil eines Elektrobootes durch und los ging’s. Nach zehn Minuten tauchte die Wasserpolizei auf. Endstation!