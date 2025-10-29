Vorteilswelt
Prozess in Eisenstadt

Eine „b’soffene G’schicht“ am Neusiedler See

Burgenland
29.10.2025 15:45
Rechtsanwalt Johannes M. Fouchs legte sich für die Burschen erfolgreich ins Zeug.
Rechtsanwalt Johannes M. Fouchs legte sich für die Burschen erfolgreich ins Zeug.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)

Mehr als nur eine Bagatelle: Zwei 20-Jährige kaperten in Neusiedl am See ein Boot und fuhren nachts spazieren. Nach zehn MInuten wurden die beiden von der Wasserpolizei in Gewahrsam genommen. Schon vor dem Prozess hatten sie den Schaden gut gemacht.

Wohl, um einer jungen Dame zu imponieren, die sie kurz zuvor kennengelernt hatten, machten sich ein Kellner und ein Student in einer lauen April-Nacht in Neusiedl am See an einer Motor-Zille zu schaffen. „Sie ist von Boot zu Boot gehüpft und wollte unbedingt fahren“, so der Kellner beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt. Mit einem seiner Schlüssel ruinierte er das Schloss – der brach ab. Also schnitt er das Sicherungsseil eines Elektrobootes durch und los ging’s. Nach zehn Minuten tauchte die Wasserpolizei auf. Endstation!

Erinnerungslücken
„War das eine b’soffene G’schicht?“, will die Richterin wissen. „Ja, leider, ich habe nicht nachgedacht“, antwortet der 20-Jährige, während sich der Student „nicht an alles hundertprozentig erinnern“ kann.

Weil sich die beiden laut Frau Rat „sehr höflich mit dem Geschädigten auseinandergesetzt und Schadenersatz geleistet haben“, kommen die Unbescholtenen mit blauen Augen davon: Je ein Jahr Probezeit, dann wird das Verfahren eingestellt und die Tat scheint nicht im Strafregister auf. Die vermeintliche „Anstifterin“ erschien nicht vor Gericht, sie wird Mitte November vorgeführt.

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Burgenland
Mit Stammzellenspende
Schülerinnen retten Schwerkrankem das Leben
Drei Tage voller Sinn
Die Generation Z erfuhr, wie erfüllend Helfen ist
SPÖ und FPÖ im Clinch
Amtsgeheimnis passé: Flut von Anfragen an das Land
Neuer Sekt-Standort
Ein prickelnder Start gelang mit Segen am Ende
Krone Plus Logo
Emotionaler Klepeisz
„Einer der schönsten Momente in meiner Karriere“
