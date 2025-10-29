Eine „b’soffene G’schicht“ am Neusiedler See

Mehr als nur eine Bagatelle: Zwei 20-Jährige kaperten in Neusiedl am See ein Boot und fuhren nachts spazieren. Nach zehn MInuten wurden die beiden von der Wasserpolizei in Gewahrsam genommen. Schon vor dem Prozess hatten sie den Schaden gut gemacht.
Wohl, um einer jungen Dame zu imponieren, die sie kurz zuvor kennengelernt hatten, machten sich ein Kellner und ein Student in einer lauen April-Nacht in Neusiedl am See an einer Motor-Zille zu schaffen. „Sie ist von Boot zu Boot gehüpft und wollte unbedingt fahren“, so der Kellner beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt. Mit einem seiner Schlüssel ruinierte er das Schloss – der brach ab. Also schnitt er das Sicherungsseil eines Elektrobootes durch und los ging’s. Nach zehn Minuten tauchte die Wasserpolizei auf. Endstation!
Erinnerungslücken
„War das eine b’soffene G’schicht?“, will die Richterin wissen. „Ja, leider, ich habe nicht nachgedacht“, antwortet der 20-Jährige, während sich der Student „nicht an alles hundertprozentig erinnern“ kann.
Weil sich die beiden laut Frau Rat „sehr höflich mit dem Geschädigten auseinandergesetzt und Schadenersatz geleistet haben“, kommen die Unbescholtenen mit blauen Augen davon: Je ein Jahr Probezeit, dann wird das Verfahren eingestellt und die Tat scheint nicht im Strafregister auf. Die vermeintliche „Anstifterin“ erschien nicht vor Gericht, sie wird Mitte November vorgeführt.
