Frau findet Gecko in Rucola-Packung aus Supermarkt

Wie durch ein Wunder überlebt

Die kühlen Bedingungen hätten dem Kriechtier auf seiner langen Reise vermutlich das Leben gerettet, so Gorzkowski. „Ohne Wasser und Nahrung hätte er keine Chance gehabt. Weil er aber ein wechselwarmes Tier ist, haben die niedrigen Temperaturen seinen Stoffwechsel verlangsamt.“ Nur deshalb konnte der Gecko überleben. Einen Spitznamen hat er auch schon bekommen: „Mr. Bean“ – weil er zwischen den Bohnen gefunden wurde.