Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beim Salatmachen

Frau findet Gecko in Rucola-Packung aus Supermarkt

Ausland
29.10.2025 15:17
Der kleine „Mr. Bean“ ist wohlauf (Symbolbild).
Der kleine „Mr. Bean“ ist wohlauf (Symbolbild).(Bild: Kawee - stock.adobe.com)

Da hat eine Frau in Polen schön gestaunt: Bei der Zubereitung ihres Rucola-Salats erspähte sie einen kleinen Gecko – der noch lebte.

0 Kommentare

Beim Waschen des Salats sei er ihr zunächst nicht aufgefallen, erzählte die Besitzerin eines Pferdehofs in der Nähe von Lublin. „Erst als ich den Rucola zu Bohnen, Zwiebeln und Mozzarella in die Schüssel getan hatte und den Salat anmachen wollte, sah ich plötzlich den kleinen Gecko.“ Erschreckt habe sie sich nicht: „Wir leben auf dem Land, da trifft man öfter wilde Tiere an.“

Der Gecko kam in die Obhut der Stiftung Epicrates, die sich um aufgefundene exotische Tiere kümmert. „Es handelt sich um einen jungen Mauergecko“, erklärte Bartlomiej Gorzkowski von der Stiftung der Zeitung „Fakt“. Die Art ist in den europäischen Küstenregionen des Mittelmeers verbreitet. Das niedliche Tier sei stark unterkühlt gewesen, mittlerweile sei es in einem Terrarium untergebracht, es gehe ihm gut.

Lesen Sie auch:
Dieser Hundewelpe ist als blinder Passagier von Rumänien nach Deutschland gereist. Er wurde in ...
Im Motorraum versteckt
Hundewelpe reiste von Rumänien nach Lübeck
06.05.2024
Ungewöhnlicher Fund
Wiener Feuerwehr zieht Würgeschlange aus Auto
09.08.2025

Wie durch ein Wunder überlebt
Die kühlen Bedingungen hätten dem Kriechtier auf seiner langen Reise vermutlich das Leben gerettet, so Gorzkowski. „Ohne Wasser und Nahrung hätte er keine Chance gehabt. Weil er aber ein wechselwarmes Tier ist, haben die niedrigen Temperaturen seinen Stoffwechsel verlangsamt.“ Nur deshalb konnte der Gecko überleben. Einen Spitznamen hat er auch schon bekommen: „Mr. Bean“ – weil er zwischen den Bohnen gefunden wurde.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf