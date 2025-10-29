PL-Topklub mischt sich in Causa Ter Stegen ein

Während Marc-Andre ter Stegens Zukunft weiterhin unklar ist, soll sich mit dem FC Chelsea ein englischer Topklub um die Dienste des DFB-Goalies bemühen. Dem Portal „Teamtalk“ zufolge wollen die „Blues“ den Keeper per Leihe nach London lotsen.
Die spanische „as“ hatte unlängst berichtet, Ter Stegen wolle seinen Vertrag in Barcelona erfüllen, in anderen Berichten war wiederum zu lesen, der 33-Jährige sei für einen Abschied von den Katalanen offen. Während also weiterhin keine Klarheit herrscht, dürfte der FC Chelsea seine Chance wittern, Ter Stegen im Winter zumindest leihweise an die Stamford Bridge zu holen.
In Barcelona nur dritte Wahl?
Was für diesen Schritt spricht: Dem Keeper droht in Barcelona auch nach seiner Verletzungsrückkehr, unter Hansi Flick nur dritte Wahl zu sein. Aktuell steht Wojciech Szczesny bei den „Blaugrana“ im Tor, die eigentliche Nummer eins ist jedoch der 24-jährige Joan Garcia, der sich noch von einem Meniskusriss erholt. Bei Chelsea würde Ter Stegen wohl mehr Spielminuten sammeln als in Spanien und würde dennoch zu Barca zurückkehren.
Auch Tottenham soll ursprünglich am gebürtigen Mönchengladbacher interessiert gewesen sein, dürfte jedoch aufgrund des hohen Gehalts (320.000 Euro pro Woche) einen Rückzieher gemacht haben.
