PL-Topklub mischt sich in Causa Ter Stegen ein

In Barcelona nur dritte Wahl?

Was für diesen Schritt spricht: Dem Keeper droht in Barcelona auch nach seiner Verletzungsrückkehr, unter Hansi Flick nur dritte Wahl zu sein. Aktuell steht Wojciech Szczesny bei den „Blaugrana“ im Tor, die eigentliche Nummer eins ist jedoch der 24-jährige Joan Garcia, der sich noch von einem Meniskusriss erholt. Bei Chelsea würde Ter Stegen wohl mehr Spielminuten sammeln als in Spanien und würde dennoch zu Barca zurückkehren.