Drogenlenker rammte auf wilder Flucht Polizeiauto

Zahlreiche Anzeigen

Zudem hatte er einen Grinder (eine Mühle zum Zerkleinern, Anm.) mit Cannabisanhaftungen in seinem Wagen. Aufgrund vorhandener Anzeichen einer Suchtgiftbeeinträchtigung wurde er einem Arzt vorgeführt, welcher die Fahruntauglichkeit feststellte. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und er wird mehrfach wegen Verwaltungsübertretungen an die BH Wels-Land angezeigt. Zudem wird der Lenker bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt. Personen wurden bei diesem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt.