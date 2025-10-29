Vorteilswelt
Zahlreiche Anzeigen

Drogenlenker rammte auf wilder Flucht Polizeiauto

Oberösterreich
29.10.2025 12:01
Stehen bleiben wollte der 22-Jährige nicht (Symbolbild).
Stehen bleiben wollte der 22-Jährige nicht (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Er hätte zur Verkehrskontrolle anhalten sollen, stattdessen raste ein 22-jähriger Bursch in Oberösterreich den Beamten davon. Auf seiner wilden Flucht touchierte der junge Lenker Autos, rammte sogar einen Polizeiwagen. Er konnte schließlich gestoppt werden.

Eine wilde Flucht lieferte sich ein 22-Jähriger aus Kremsmünster am Dienstagnachmittag. Er entzog sich gegen 15 Uhr entlang der A1 einer Anhaltung durch eine Zivilstreife und flüchtete mit teilweise massiv überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet von Sattledt.

Festnahme nach Flucht
Dabei touchierte der Lenker mit seinem Pkw zwei an einer Tankstelle abgestellte Autos und rammte auch die Zivilstreife, wodurch das Dienstfahrzeug erheblich beschädigt wurde. Der Lenker flüchtete weiter, wurde aber durch intensive Fahndungsmaßnahmen in St. Pankraz von Polizeistreifen angehalten und festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges kamen ein verbotener Schlagring und zwei Messer zum Vorschein.

Zahlreiche Anzeigen
Zudem hatte er einen Grinder (eine Mühle zum Zerkleinern, Anm.) mit Cannabisanhaftungen in seinem Wagen. Aufgrund vorhandener Anzeichen einer Suchtgiftbeeinträchtigung wurde er einem Arzt vorgeführt, welcher die Fahruntauglichkeit feststellte. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und er wird mehrfach wegen Verwaltungsübertretungen an die BH Wels-Land angezeigt. Zudem wird der Lenker bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt. Personen wurden bei diesem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt.

KMM
