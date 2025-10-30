„Es leuchtet jedes Jahr in unserer Familie“

Begeistert viele Omas und Opas

Nächste Woche wird Florian das Friedenslicht auf dem Flughafen Wien-Schwechat entgegennehmen. Das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ erinnert als Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich seit 1986 an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden. Es leuchtet in vielen Ländern Europas, in Nord- und Südamerika und entlegenen Gebieten wie Französisch-Polynesien. Florian hilft auf dem elterlichen Bauernhof mit, seine zweite Leidenschaft ist die Musik. „Mir macht es einfach viel Freude, wenn die vielen Omas und Opas bei meiner Musik auch mitsingen. Ich spiele ja viele Stückln, die sie von früher kennen“, sagt der selbstbewusste junge Mann strahlend.