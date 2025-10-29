Anrainer genervt: Pendler rollen weiter durch

Verkehrsrückgang von fast 40 Prozent

Denn die aktuellen Verkehrszahlen sprechen eine deutliche Sprache: 2022 rollten noch rund 29.500 Autos täglich durch die Rudolfstraße, heuer im Oktober waren es laut neuen Erhebungen nur noch 17.500 – das ist ein Rückgang von fast 40 Prozent. Bereits im Juni hatte der Gemeinderat auf Initiative der Grünen eine Resolution an das Land OÖ beschlossen: Der Schranken solle künftig nicht mehr in den Morgenstunden geöffnet werden. Doch nun liegt die Antwort des Landes vor – und die fällt eindeutig aus.