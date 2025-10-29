Vorteilswelt
Aus Langeweile

Burschen sollen gezündelt und vandalisiert haben

Oberösterreich
29.10.2025 16:30
Schnell wurde klar, dass es sich um Serie handelt
Schnell wurde klar, dass es sich um Serie handelt

Unzählige Brandstiftungen, Sachbeschädigungen und sogar mehrere verursachte Verkehrsunfälle gehen auf das Konto dreier Burschen zwischen 17 und 18 Jahren in Thalheim bei Wels (OÖ). Die Polizei war ihnen nach umfangreichen Ermittlungen auf die Schliche gekommen. Das dreiste Motiv: „Uns war langweilig!“

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen klärten Beamte der Polizeiinspektion Thalheim eine Serie an Brandstiftungen sowie zahlreiche Sachbeschädigungen und weitere Strafrechtsdelikte. Seit Anfang des Jahres gab es im Bezirk Wels-Land einen Anstieg an brennenden Altkleider- und Altpapier-Containern, Mülleimern, Thujen-Hecken sowie Holzstößen.

Drei Burschen ausgeforscht
Bei vielen der Brandereignisse ergaben sich schon bei den Ersterhebungen Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Verursachung, sodass man von einer Serienbrandstiftung ausging. Schließlich konnten drei Beschuldigte im Alter von 17 und 18 Jahren aus Thalheim und Steinhaus ausgeforscht werden.

Jedes Mal Feuerwehreinsatz
Konkret werden ihnen Brandstiftungen an Altkleidercontainern, Altpapiercontainer, Mülleimern, sowie an Thujenhecken und an Holzstößen bzw. gelagertem Schnittgut vorgeworfen. Bei allen Bränden waren Feuerwehreinsätze zwingend erforderlich. Zudem wird den drei Beschuldigten angelastet, in einer öffentlichen WC-Anlage gezündelt und diese dadurch beschädigt zu haben.

Auch Sachbeschädigung am Kerbholz
Bei den Ermittlungen konnte auch eine Vielzahl an weiteren Sachbeschädigungen geklärt werden. Darunter das Beschmieren eines Denkmales und einer Friedhofsmauer, sowie das Verunstalten von Fahrzeugen, Gebäuden, WC-Anlagen, Freizeitanlagen, Orts- u. Verkehrsschildern und Asphaltflächen durch Graffitis.

Lesen Sie auch:
Auch Müllcontainer wurden angezündet.
Mehrere Feuer gelegt
Brandserie in Wels: Täter sind erst 13 Jahre alt
15.04.2025
Fälle häufen sich
So erkennen die Ermittler, ob es Brandstiftung war
16.04.2025

Unfälle verursacht
Die drei Beschuldigten handelten bei ihren Taten in unterschiedlichen Konstellationen. Einer der Burschen gab auch zu, mehrmals von einer Autobahnüberführung Gegenstände, wie Granitsteine und Verkehrszeichen, auf die Fahrbahn der A8 geworfen zu haben. Dadurch wurden zumindest vier Verkehrsunfälle verursacht. Das Trio zeigte sich der Straftaten teilgeständig. Als Motiv gaben sie Langeweile an. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

