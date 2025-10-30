Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Eintritt

Rassismus an Türen zu Discos keine Seltenheit

Oberösterreich
30.10.2025 08:00
Die Einlasspolitik von Discos und Clubs steht oft in der Kritik
Die Einlasspolitik von Discos und Clubs steht oft in der Kritik(Bild: glazok - stock.adobe.com)

Nach einem Vorfall vor einer Disco in Prambachkirchen laufen die Ermittlungen, weil Gäste offenbar wegen ihrer Hautfarbe abgewiesen wurden. Leider kein Einzelfall, wie die Recherchen der „Krone“ zeigen. Club muss nun darlegen, warum Gäste abgewiesen wurden.  

0 Kommentare

„Sie wollen das jetzt durchziehen und sind froh, dass die Geschichte an die Öffentlichkeit ging. Sie haben aber Angst, dass es mühsam wird“, sagt der Vater einer 21-jährigen Tochter. Ihr soll, wie berichtet, mit Hinweis auf die dunkle Hautfarbe von ihr und ihren Begleitern der Zugang zu der In-Diskothek Fly in Prambachkirchen verweigert worden sein. Der Betreiber widerspricht der Darstellung, angeblich sollen die Abgewiesenen alkoholisiert und aggressiv gewesen sein.

Immer wieder Vorfälle
Für die Gleichbehandlungsanwaltschaft sind solche Vorkommnisse täglich Brot. Grundsätzlich gilt: Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit sind beim Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen und in der Arbeitswelt verboten. Das trifft also auch auf Discos und die gesamte Gastronomie zu. Bei den gemeldeten Diskriminierungen geht jeder dritte Fall auf eine rassistische Einlassverweigerung zurück. Geht eine Meldung ein, dann prüft die Stelle, welche Beweggründe der Anzeiger hat.

Lesen Sie auch:
„Wutwirt“ Stefan Lercher ist vom Rassismus-Eklat in Nußdorf betroffen.
Krone Plus Logo
Vorfall in Nußdorf
Rassismuseklat: Das hat der „Wutwirt“ damit zu tun
15.10.2025
Krone Plus Logo
Studentin abgewiesen
Schwere Rassismusvorwürfe gegen beliebte Diskothek
28.10.2025

Es geht auch um Bewusstseinsbildung
„Oft geht es Betroffenen darum, die Situation zu verbessern, damit andere diese Erfahrung nicht mehr machen müssen. Das heißt, viel wichtiger als Schadenersatz ist den meisten Betroffenen, dass Clubs ihre rechtliche Verantwortung ernst nehmen“, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Das trifft übrigens auch auf den Vater und seine Tochter zu. „Hätte sich der Betreiber entschuldigt, wäre für uns alles erledigt gewesen“, sagt er. Übrigens: Zeigt sich der Club nicht einsichtig, so muss er beweisen, dass die Herkunft nicht für die Abweisung ausschlaggebend war. Sonst drohen Strafen.

Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
177.918 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
131.585 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
129.918 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Kein Eintritt
Rassismus an Türen zu Discos keine Seltenheit
Weiterfahrt untersagt
Betrunkene Radfahrerin bremste Zivilstreife aus
Krone Plus Logo
Könnte jedem passieren
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
Friedenslicht kommt
„Es leuchtet jedes Jahr in unserer Familie“
Last-Minute-Sieg
Ried zittert sich gegen Bregenz ins Viertelfinale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf