Rassismus an Türen zu Discos keine Seltenheit

Es geht auch um Bewusstseinsbildung

„Oft geht es Betroffenen darum, die Situation zu verbessern, damit andere diese Erfahrung nicht mehr machen müssen. Das heißt, viel wichtiger als Schadenersatz ist den meisten Betroffenen, dass Clubs ihre rechtliche Verantwortung ernst nehmen“, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Das trifft übrigens auch auf den Vater und seine Tochter zu. „Hätte sich der Betreiber entschuldigt, wäre für uns alles erledigt gewesen“, sagt er. Übrigens: Zeigt sich der Club nicht einsichtig, so muss er beweisen, dass die Herkunft nicht für die Abweisung ausschlaggebend war. Sonst drohen Strafen.