Wo die Fernwärme-Preise heuer am günstigsten sind

Eine Auswertung der Energieagentur zeigt: Während der günstigste Fernwärme-Arbeitspreis in Linz bei 63 Euro pro Megawattstunde liegt und in Wels bei 78 Euro, kommt der teuerste Arbeitspreis in St. Pölten mit 144 Euro auf rund doppelt so viel. Auch bei den Tarifen – hier ist neben dem Arbeitspreis auch der Grund- oder Leistungspreis, der Messpreis sowie die Umsatzsteuer inkludiert – liegen die beiden oberösterreichischen Städte im Spitzenfeld. Für einen Wärmeverbrauch von 7000 Kilowattstunden pro Jahr errechnet die Energieagentur in Wels 938 Euro, in Linz je nach Tarif zwischen 982 und 1146 Euro. Den bundesweit teuersten Tarif gibt es demnach in Dornbirn mit 2004 Euro.