Betrunkene Radfahrerin bremste Zivilstreife aus

Welser Polizisten mussten am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der Grieskirchner Straße plötzlich eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision mit einer Radfahrerin, die von der Anton-Bruckner-Straße in die Kreuzung mit der Grieskirchner Straße einfuhr, zu verhindern. Bei der Kontrolle wurde aufgrund des deutlichen Alkoholgeruchs mit der 60-jährigen Welserin ein Alkotest durchgeführt, der 1,38 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und sie wird angezeigt.



Vier Verletzte bei Kollision

Ein 73-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Mittwoch gegen 17.20 Uhr mit seinem PKW auf der L1411 kommend nach links Richtung Mauthausen auf die B3 Donaustraße auf. Dabei kam es zur Kollision mit einem auf der B3 Richtung Linz fahrenden Auto, gelenkt von einem 25-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.



Minderalkoholisierung festgestellt

Die beiden Lenker und auch beide Beifahrer, eine 71-Jährige aus dem Bezirk Freistadt bzw. ein 22-jähriger Syrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Kepler Uniklinikum bzw. in das UKH gebracht. Bei dem 73-Jährigen konnte zudem eine Minderalkoholisierung festgestellt werden.