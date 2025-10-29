Kinderarmut: Koch-Workshop, um Essen abzustauben

Bei Kochworkshops wegen Essen dabei

Doch das Elend beginnt oft früher. Armut frisst sich durch Kindheiten. Alina erfindet nach den Ferien einen Urlaub am Meer, damit sie in ihrer Klasse nicht als arm gilt. „Diese unbeschwerte Zeit mit ihrer Familie kann sie leider nur erfinden“, heißt es im Bericht. Der Vater arbeitet auch am Wochenende – ein Urlaub zu fünft ist unmöglich.

Emma (16) geht fast jeden Nachmittag ins Jugendzentrum: „Manchmal haben die Workshops zur Berufsorientierung oder zum Kochen – oft gehen wir auch hauptsächlich wegen dem Essen hin!“ Ein Satz, der mehr sagt als jede Statistik.

Und dann ist da Leon (9) der nicht mit seiner Klasse auf Ausflug durfte – ohne Sozialversicherung kein Ticket in den Tiergarten. Kinder, die auf warme Mahlzeiten warten oder vom Schulalltag ausgeschlossen sind - mitten in einer der reichsten Städte Europas.