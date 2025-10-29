Wenn Schulabbruch droht: Das Tiroler Modell hilft

Pädagogische und psychosoziale Begleitung

In Tirol hingegen werden Schüler während dieser heiklen Phasen schon seit 2022 professionell begleitet und betreut – und zwar sowohl pädagogisch als auch psychosozial in einem Umfang von mindestens acht bis 20 Stunden pro Woche. Dies gilt allerdings erst ab einer Suspendierungsdauer von vier Tagen. In den ersten drei Tagen einer Suspendierung kommen Schulpsychologie oder die Schulsozialarbeit zum Einsatz.