Bald heißt es: Auf die Kufen, fertig, los!

Normalerweise muss man abwarten, dass es tagelang kalt ist, damit der Neusiedler See zufriert und man eislaufen gehen kann. Heuer gibt’s in Podersdorf am See eine Eislauf-Garantie. Zwar nicht auf dem Natureis rund um den Leuchtturm, sondern auf einer 600 m² großen Echteisbahn, aber immerhin. Spaß für Jung und Alt ist garantiert! „Auch, wenn die Anlage nicht mit der Weite des zugefrorenen Sees mithalten kann, die unmittelbare Seenähe macht es trotzdem zum Erlebnis“, ist Rene Lentsch, Geschäftsführer des Tourismus Podersdorf am See überzeugt. Von 29. November bis 1. März wird das Eislauf-Areal den großen Sandspielplatz in der PODOplay Familien-Erlebniswelt direkt am Seeuferersetzen.