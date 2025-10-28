Bald heißt es: Auf die Kufen, fertig, los!

Ab 29. November kann man in Podersdorf am See eislaufen. Garantiert! Zwar am Ufer und nicht am See, das sollte aber dem Vergnügen keinen Abbruch bereiten.
Normalerweise muss man abwarten, dass es tagelang kalt ist, damit der Neusiedler See zufriert und man eislaufen gehen kann. Heuer gibt’s in Podersdorf am See eine Eislauf-Garantie. Zwar nicht auf dem Natureis rund um den Leuchtturm, sondern auf einer 600 m² großen Echteisbahn, aber immerhin. Spaß für Jung und Alt ist garantiert! „Auch, wenn die Anlage nicht mit der Weite des zugefrorenen Sees mithalten kann, die unmittelbare Seenähe macht es trotzdem zum Erlebnis“, ist Rene Lentsch, Geschäftsführer des Tourismus Podersdorf am See überzeugt. Von 29. November bis 1. März wird das Eislauf-Areal den großen Sandspielplatz in der PODOplay Familien-Erlebniswelt direkt am Seeuferersetzen.
„Gerade für Kinder ist es wichtig, Eislaufen zu lernen“, ist auch Bürgermeisterin Michaela Wohlfart begeistert. „Wir bieten so verlässlichen Eislaufspaß und beleben die Wintersaison.“
Rundumservice für alle Eislauffans
Lentsch hebt weiters hervor, dass außerdem die geöffneten Gastronomiebetriebe damit unterstützt werden und man einen weiteren wichtigen Schritt setzt, um Podersdorf auch als Winterausflugsziel attraktiv zu machen.
In der Anlage wird es einen Schlittschuhverleih genauso geben wie ein Schleifservice für mitgebrachte Schuhe. Zur Eröffnung am 29. November werden ab 17 Uhr die Fischamender Perchten unweit der Eisbahn ihre Feuershow bieten. Geöffnet ist die Bahn jeweils Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr, freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 7 Euro.
