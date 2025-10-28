Rabiater Franzose löst Einsatz in Wiener Hotel aus

Für viel Aufregung sorgte Montagabend ein Franzose (29) in Wien-Favoriten: Der Mann war dort in einem Hotel zu Gast und soll laut Zeugen zwei Personen auf den Hinterkopf geschlagen haben. Die Polizei musste alarmiert werden.
Der Mann soll laut Zeugen plötzlich ausgerastet sein und zwei 23-jährige Hotelgäste auf den Hinterkopf geschlagen haben – einem der beiden fiel dabei sogar das Handy aus der Hand und wurde beschädigt.
Wollte Polizist ins Gesicht schlagen
Als die alarmierten Polizisten eintrafen, zeigte sich der Franzose alles andere als kooperativ. Im Eingangsbereich des Hotels pöbelte er lautstark herum. Auch im Zimmer des Mannes eskalierte die Situation weiter: Der 29-Jährige schimpfte wüst auf Französisch und versuchte schließlich, einem Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen!
Die Polizisten setzten Körperkraft ein und nahmen den Randalierer vorläufig fest. Der Mann befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.
