Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlag auf Hinterkopf

Rabiater Franzose löst Einsatz in Wiener Hotel aus

Wien
28.10.2025 13:09
Schreie, mehrere Schläge und ein kaputtes Handy: Ein Franzose sorgte in einem Hotel in ...
Schreie, mehrere Schläge und ein kaputtes Handy: Ein Franzose sorgte in einem Hotel in Wien-Favoriten für einen Polizeieinsatz (Symbolbild).(Bild: © by Dariusz T. Oczkowicz, ars digital media services)

Für viel Aufregung sorgte Montagabend ein Franzose (29) in Wien-Favoriten: Der Mann war dort in einem Hotel zu Gast und soll laut Zeugen zwei Personen auf den Hinterkopf geschlagen haben. Die Polizei musste alarmiert werden. 

0 Kommentare

Der Mann soll laut Zeugen plötzlich ausgerastet sein und zwei 23-jährige Hotelgäste auf den Hinterkopf geschlagen haben – einem der beiden fiel dabei sogar das Handy aus der Hand und wurde beschädigt.

Wollte Polizist ins Gesicht schlagen
Als die alarmierten Polizisten eintrafen, zeigte sich der Franzose alles andere als kooperativ. Im Eingangsbereich des Hotels pöbelte er lautstark herum. Auch im Zimmer des Mannes eskalierte die Situation weiter: Der 29-Jährige schimpfte wüst auf Französisch und versuchte schließlich, einem Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen!

Die Polizisten setzten Körperkraft ein und nahmen den Randalierer vorläufig fest. Der Mann befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
7° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
8° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
8° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
134.545 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
124.398 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
121.579 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Wien
Schlag auf Hinterkopf
Rabiater Franzose löst Einsatz in Wiener Hotel aus
Opfer mit Kopfwunden
Wasserleiche in der Donau: Jetzt nächste Festnahme
In Wiener Seestadt:
Herzinfarkt sorgte für Großeinsatz mit Helikopter
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Johann Strauss-Könner
Das ist der Favorit für das Neujahrskonzert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf