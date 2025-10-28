Rabiater Franzose löst Einsatz in Wiener Hotel aus

Wollte Polizist ins Gesicht schlagen

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, zeigte sich der Franzose alles andere als kooperativ. Im Eingangsbereich des Hotels pöbelte er lautstark herum. Auch im Zimmer des Mannes eskalierte die Situation weiter: Der 29-Jährige schimpfte wüst auf Französisch und versuchte schließlich, einem Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen!