Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Frühverkehr:

Brennendes Auto verursachte kilometerlangen Stau

Wien
28.10.2025 14:17
Berufstätige hatten Dienstag auf der Tangente nichts zu lachen.
Berufstätige hatten Dienstag auf der Tangente nichts zu lachen.(Bild: P. Huber)

Zähe Angelegenheit für Berufspendler am frühen Dienstagmorgen auf der Südosttangente. Ein Auto hatte während der Fahrt Feuer gefangen. Zwar reagierte der Lenker geistesgegenwärtig, dennoch bildete sich eine lange Blechkolonne. 

0 Kommentare

Es war gegen fünf Uhr in der Früh, als ein Auto plötzlich während der Fahrt auf der A23 in Flammen aufging. Der Lenker des Wagens reagierte gut. Er steuerte sein brennendes Gefährt auf Höhe Knoten Prater auf den Pannenstreifen und konnte das Auto noch rechtzeitig verlassen. 

Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte laut Sprecher Lukas Schauer mit einer Löschleitung aus und bekämpfte den Brand unter Atemschutz. Danach wurde das Wrack abtransportiert. Für die Berufspendler bedeutete die Havarie rund 45 Minuten Wartezeit in einer kilometerlangen Blechlawine. 

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
7° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
8° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
8° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
136.717 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
124.582 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
122.341 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Wien
„Krone“-Leseraufruf
Krise im Gesundheitssystem: Was haben Sie erlebt?
Prozess um Po-Biss
Nach Quotenhit: Gerichtsärger für neue Kommissarin
Jährliche Baumspende
Tiroler Fichte schmückt heuer Wiener Rathausplatz
Im Frühverkehr:
Brennendes Auto verursachte kilometerlangen Stau
Schlag auf Hinterkopf
Rabiater Franzose löst Einsatz in Wiener Hotel aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf