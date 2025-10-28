Vor allem Lagezuschlag macht Wohnen teuer

Forderung an Bund

Das liegt vor allem am Lagezuschlag. „Wir richten schon seit langer Zeit die Forderung an den Bund, den Lagezuschlag zu überarbeiten. Denn oft ist der Mietsatz per se gar nicht so hoch, jedoch der Zuschlag“, heißt es aus dem Büro von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ). Und wie sieht es mit dem sozialen Wohnbau aus? Lobend wird von Sarah Kumnig (TU) erwähnt, dass Gemeindebauten, wie in vielen anderen Metropolen, noch nicht privatisiert wurden. Hierfür bräuchte es Initiativen, dass dies auch so bleibe.