Klarheit in England

Lewandowski und ManUnited: Entscheidung gefallen!

Premier League
28.10.2025 06:04
Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft aus.
Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft aus.(Bild: AFP/AFP )

Robert Lewandowski im Trikot der „Red Devils“? Daraus wird wohl doch nichts. Obwohl sich Manchester Uniteds Trainer Ruben Amorim eine Verpflichtung des Polen gewünscht hatte, soll sich Miteigentümer Jim Ratcliffe nun gegen einen Transfer ausgesprochen haben. 

Trotz seiner 37 Jahre steht Lewandowski nach wie vor für pure Torgefahr, in der abgelaufenen Saison brachte es der Barcelona-Stürmer in 52 Pflichtspiel-Einsätzen auf 42 Treffer und drei Assists. Bei Manchester United sollte der Routinier jungen Spielern bei der Entwicklung helfen, so Amorims Plan.

Ruben Amorim hätte Lewandowski gerne nach Manchester geholt.
Ruben Amorim hätte Lewandowski gerne nach Manchester geholt.(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Zu alt für Ratcliffe
Das Alter des Torjägers ist jedoch auch der Grund, warum Ratcliffe ein Vote einlegte. Der Brite hält offenbar wenig von der Idee, einen Spieler, der sich ohnehin im Spätherbst seiner Karriere befindet, nach Old Trafford zu holen.

Jim Ratcliffe setzt lieber auf junge Spieler.
Jim Ratcliffe setzt lieber auf junge Spieler.(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Außerdem soll Manchester United nicht bereit sein, Lewandowski das zu zahlen, was er aktuell bei Barca verdient – 32 Millionen Euro pro Jahr. Der Vertrag des polnischen Teamstürmers läuft mit 30. Juni 2026 aus, dass die Katalanen noch einmal verlängern, ist eher unwahrscheinlich.

Porträt von krone Sport
krone Sport
