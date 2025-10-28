Lewandowski und ManUnited: Entscheidung gefallen!

Robert Lewandowski im Trikot der „Red Devils“? Daraus wird wohl doch nichts. Obwohl sich Manchester Uniteds Trainer Ruben Amorim eine Verpflichtung des Polen gewünscht hatte, soll sich Miteigentümer Jim Ratcliffe nun gegen einen Transfer ausgesprochen haben.
Trotz seiner 37 Jahre steht Lewandowski nach wie vor für pure Torgefahr, in der abgelaufenen Saison brachte es der Barcelona-Stürmer in 52 Pflichtspiel-Einsätzen auf 42 Treffer und drei Assists. Bei Manchester United sollte der Routinier jungen Spielern bei der Entwicklung helfen, so Amorims Plan.
Zu alt für Ratcliffe
Das Alter des Torjägers ist jedoch auch der Grund, warum Ratcliffe ein Vote einlegte. Der Brite hält offenbar wenig von der Idee, einen Spieler, der sich ohnehin im Spätherbst seiner Karriere befindet, nach Old Trafford zu holen.
Außerdem soll Manchester United nicht bereit sein, Lewandowski das zu zahlen, was er aktuell bei Barca verdient – 32 Millionen Euro pro Jahr. Der Vertrag des polnischen Teamstürmers läuft mit 30. Juni 2026 aus, dass die Katalanen noch einmal verlängern, ist eher unwahrscheinlich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.