Vier teils Schwerverletzte bei Frontalkollision

Junger Lenker verlor Kontrolle

Laut eigenen Angaben verlor der 18-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, und es kam zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Wagen des Ehepaares. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto der Pensionisten in die Leitplanke gepresst und blieb dort stecken. Die beiden Insassen wurden im PKW eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.