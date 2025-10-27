Feinste Blasmusik ertönt rund um den Wolfgangsee

Bereits zum fünften Mal findet in diesem Jahr die Fortbildung für Musikantinnen und Musikanten statt. Ab heuer geht das knapp einwöchige Programm erstmals rund um den wunderschönen Wolfgangsee über die Bühne. In St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang wird den Teilnehmern ein buntes Rahmenprogramm mit Workshops, Vorträgen, Interviews aber auch Einzelunterricht und Musizieren im Ensemble geboten.