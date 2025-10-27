Vorteilswelt
Woodstock Academy

Feinste Blasmusik ertönt rund um den Wolfgangsee

Oberösterreich
27.10.2025 14:00
Bei der Woodstock-Academy wird geübt, geprobt und gespielt.
Bei der Woodstock-Academy wird geübt, geprobt und gespielt.(Bild: anklang.cc)

Wenn sich Trompeter, Klarinettisten, Tubaspieler und Co. treffen, kann das nur eines bedeuten: Die Woodstock Academy steht an! Die Fortbildung für Musikanten im Salzkammergut ist bereits angelaufen und geht noch bis Mittwoch. Für die Abendveranstaltungen kann man noch Tickets erwerben.

0 Kommentare

Instrument auspacken, Notenblätter aufschlagen und gemeinsam für eine schöne Zeit sorgen – so könnte man die Woodstock Academy beschreiben.

Bereits zum fünften Mal findet in diesem Jahr die Fortbildung für Musikantinnen und Musikanten statt. Ab heuer geht das knapp einwöchige Programm erstmals rund um den wunderschönen Wolfgangsee über die Bühne. In St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang wird den Teilnehmern ein buntes Rahmenprogramm mit Workshops, Vorträgen, Interviews aber auch Einzelunterricht und Musizieren im Ensemble geboten.

Bei der Woodstock Academy gehen Theorie und Praxis Hand in Hand.
Bei der Woodstock Academy gehen Theorie und Praxis Hand in Hand.(Bild: anklang.cc)

Knapp 500 Musikbegeisterte haben vergangenen Freitag in den Hotels eingecheckt und zu musizieren begonnen. Am Samstag folgte der erste Kurstag und anschließend eine Wirtshausroas durch Strobl, bei der in drei Wirtshäusern gemeinsam gespielt wurde, um sich besser kennenzulernen. Am gestrigen Nationalfeiertag sorgten die Academy Ensembles dann für eindrucksvolle Heilige Messen.

Auch in den Kirchen rund um den Wolfgangsee erklang Blasmusik.
Auch in den Kirchen rund um den Wolfgangsee erklang Blasmusik.(Bild: anklang.cc)

Heute, Montag, folgt im Hotel Gasthof zur Post in St. Gilgen das Oktoberfest – inklusive der kleinen Egerländer Besetzung und der Eschenauer Tanzlmusi. Am morgigen Dienstag steigen dann parallel das Konzert MoZuluArt im Mozarthaus und ein Volkstanzabend in St. Wolfgang. Krönender Abschluss: die Woodstock Night am Mittwoch. Für die Abendveranstaltungen gibt es unter www.ticketwall.at noch Tickets!

Kommentare

Oberösterreich

