Feinste Blasmusik ertönt rund um den Wolfgangsee

Wenn sich Trompeter, Klarinettisten, Tubaspieler und Co. treffen, kann das nur eines bedeuten: Die Woodstock Academy steht an! Die Fortbildung für Musikanten im Salzkammergut ist bereits angelaufen und geht noch bis Mittwoch. Für die Abendveranstaltungen kann man noch Tickets erwerben.
Instrument auspacken, Notenblätter aufschlagen und gemeinsam für eine schöne Zeit sorgen – so könnte man die Woodstock Academy beschreiben.
Bereits zum fünften Mal findet in diesem Jahr die Fortbildung für Musikantinnen und Musikanten statt. Ab heuer geht das knapp einwöchige Programm erstmals rund um den wunderschönen Wolfgangsee über die Bühne. In St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang wird den Teilnehmern ein buntes Rahmenprogramm mit Workshops, Vorträgen, Interviews aber auch Einzelunterricht und Musizieren im Ensemble geboten.
Knapp 500 Musikbegeisterte haben vergangenen Freitag in den Hotels eingecheckt und zu musizieren begonnen. Am Samstag folgte der erste Kurstag und anschließend eine Wirtshausroas durch Strobl, bei der in drei Wirtshäusern gemeinsam gespielt wurde, um sich besser kennenzulernen. Am gestrigen Nationalfeiertag sorgten die Academy Ensembles dann für eindrucksvolle Heilige Messen.
Heute, Montag, folgt im Hotel Gasthof zur Post in St. Gilgen das Oktoberfest – inklusive der kleinen Egerländer Besetzung und der Eschenauer Tanzlmusi. Am morgigen Dienstag steigen dann parallel das Konzert MoZuluArt im Mozarthaus und ein Volkstanzabend in St. Wolfgang. Krönender Abschluss: die Woodstock Night am Mittwoch. Für die Abendveranstaltungen gibt es unter www.ticketwall.at noch Tickets!
