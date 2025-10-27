Teilprivatisierung? „Am besten Flugtickets kaufen“

Konsortium will Flughafen teilprivatisieren

In die Gemengelage um den finanziell angeschlagenen Flughafen mischte sich vergangene Woche auch ein Rettungsvorschlag des Unternehmers Manfred Zorn aus Hofkirchen an der Trattnach: Er will den Airport teilprivatisieren und mit einem Konsortium aus 100 Unternehmens um vier Millionen Euro die Anteile der Stadt Linz am Flughafen übernehmen. Am Montag stellte Zorn den Plan bei Achleitner vor, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender des Airports ist.