Rettungsflüge nun auch bei dichtem Nebel möglich

Bei gefrierendem Regen etwa ist es viel zu gefährlich, in die Luft zu gehen, weil sich Eis beim Motor ansammelt und die Absturzgefahr enorm ist. Auch bei dichtem Nebel sind den Flugrettern Grenzen gesetzt. Doch das könnte sich bald ändern, denn der ÖAMTC tüftelt am System „Point in Space“, das Flüge auch bei sehr schlechten Sichtverhältnissen ermöglicht.