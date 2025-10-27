Volksgarten Neu: Wels entsiegelt die Zukunft

Am Montag, dem 28. April, begann in Wels der Abriss der alten Messehallen – und damit der Auftakt für eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Österreichs. Mit dem Volksgarten Neu entsteht auf über 10 Hektar Fläche ein moderner Park, der die Innenstadt mit dem Traunufer verbindet und zum Symbol für Lebensqualität, Klimaschutz und Gemeinschaft werden soll.