Wohnanhänger brannte auf Autobahn plötzlich aus

Ein 44-Jähriger aus Sipbachzell bemerkte am Sonntag auf der A 8 (Innkreisautobahn) bei Haag am Hausruck (OÖ), dass ein Reifen seines Wohnanhängers brannte. Löschversuche scheiterten. Er koppelte das Gefährt ab, brachte sich und eine Gasflasche in Sicherheit.
Ein 44-Jähriger aus Sipbachzell fuhr mit seinem Auto samt Wohnanhänger am Sonntag gegen 11.50 Uhr auf der A8 (Innkreisautobahn) in Richtung Suben. Im Bereich der Auffahrt Haag am Hausruck bemerkte der Lenker plötzlich Rauch im Bereich des rechten Reifens des Anhängers.
Der Mann hielt sein Fahrzeug sofort am Pannenstreifen an, um den Schaden zu begutachten. Dabei sah er bereits Flammen am Reifen. Er verständigte sofort die Feuerwehr und versuchte den Brand noch mittels Handfeuerlöscher zu löschen. Weil er damit scheiterte, löste er den Anhänger vom Fahrzeug und brachte ihn aus dem Gefahrenbereich.
Gefährt in Vollbrand
Außerdem gelang es dem 44-Jährigen noch, eine Gasflasche aus dem Wohnanhänger in Sicherheit zu bringen. Als die Feuerwehren Haag und Rottenbach eintrafen, stand das Gefährt bereits in Vollbrand.
Laut Auskunft des Fahrzeuglenkers dürfte eine hängengebliebene Bremse den Brand ausgelöst haben. Die A8-Fahrbahn Richtung Suben war für die Dauer von etwa einer Stunde nur über den linken Fahrstreifen befahrbar. Als Folge davon kam es zu kurzen Staus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.