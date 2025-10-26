Wohnanhänger brannte auf Autobahn plötzlich aus

Der Mann hielt sein Fahrzeug sofort am Pannenstreifen an, um den Schaden zu begutachten. Dabei sah er bereits Flammen am Reifen. Er verständigte sofort die Feuerwehr und versuchte den Brand noch mittels Handfeuerlöscher zu löschen. Weil er damit scheiterte, löste er den Anhänger vom Fahrzeug und brachte ihn aus dem Gefahrenbereich.