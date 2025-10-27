Pensionist will Luxusresidenz für Senioren bauen

200.000 potenzielle Bewohner im Einzugsgebiet

Das Einzugsgebiet für die geplante Anlage reiche „von Wien bis Neusiedl am See“ und umfasse rund 200.000 potenzielle Personen. Der 69-Jährige rechnet mit rund 100 neuen Arbeitsplätzen und sieht in dem Vorhaben ein krisensicheres Investment. Geht es nach seinen Plänen, soll die Seniorenresidenz bis 2030 fertiggestellt sein. „So lange, wie es bislang gedauert hat, soll es jedenfalls nicht mehr dauern“, sagt Morawitz.