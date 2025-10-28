So soll ehemalige Kirche zum Konzertsaal werden

Thermische Sanierung, neue Heizung

Nun scheint ein großer Schritt in Richtung Umbau der ehemaligen Klosterkirche, in dem bereits jetzt mehr als ein Dutzend kleinerer Veranstaltungen stattfinden und mehrere Institutionen beheimatet sind, geschehen zu sein. Der Stadtchef lud den Gemeinderat nämlich zur Präsentation einer ersten Machbarkeitsstudie direkt vor Ort. Kern des Umbaus seien die thermische Sanierung, der Einbau einer neuen Heizung und die Verlegung des Haupteingangs auf die Ostseite.