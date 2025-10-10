Zoff vor Sitzung: Stadtchef setzt Vize vor die Tür

Eigentlich hätte es um Betriebsansiedlungen am Areal der Österreich-Hallen in Krems gehen sollen – doch der Inhalt bei der Besprechung im Bürgermeisterbüro geriet rasch zur Nebensache. Denn ÖVP-Vizebürgermeister Florian Kamleitner, immerhin für die wirtschaftlichen Belange der Stadt politisch zuständig, durfte trotz ursprünglicher Einladung nicht teilnehmen. „Ich wurde kurzerhand aus dem Büro geworfen. Das war eine politische Machtdemonstration anstelle sachlicher Zusammenarbeit“, kritisiert er.