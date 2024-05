Wo in Krems in Zukunft Events stattfinden könnten

Grafenegg, „Kloster Und“ oder „Eventstage“. Schon lange wird das Tanzbein nicht mehr in den Österreich-Hallen geschwungen. Kremser Schulen veranstalten ihre Bälle in anderen Locations, auch andere Events müssen ausweichen. Im Gegensatz zur Landeshauptstadt St. Pölten gibt es in Krems kein Veranstaltungszentrum (VAZ). Nun wirft Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ) einen anderen Standort in den Raum.