Trump-Feind erwägt Kandidatur für Präsidentenamt

Gouverneur macht sich auf Social Media über Trump lustig

Gavin Newsom fällt immer wieder mit Posts auf, in denen er Trump parodiert. So verfasst sein Presseteam auf X seit Monaten immer wieder Beiträge, die – wie so häufig bei Trump – komplett in Großbuchstaben verfasst sind und den Kommunikationsstil des Republikaners auch anderweitig imitieren. Außerdem gilt Newsom ein Kritiker davon, dass sie US-Regierung gegen deren Willen Soldaten der Nationalgarde in demokratisch regierte Städte entsendet.