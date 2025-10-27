Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Harris jetzt ER?

Trump-Feind erwägt Kandidatur für Präsidentenamt

Außenpolitik
27.10.2025 10:11

Die US-Wahl ist zwar erst 2028, trotzdem bringen sich schon jetzt einige Politiker ins Gespräch. Unter den möglichen Kandidaten befindet sich nach Kamala Harris jetzt auch einer, der sich immer wieder öffentlich gegen Trump stellt.

0 Kommentare

Er legt sich mit dem US-Präsidenten an, wie sonst kaum jemand: Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom regiert seit 2019 den bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Bundesstaat der USA. Schon länger gilt er als einer der führenden Kandidaten für die demokratische Kandidatur um das Präsidentenamt 2028.

Newsom: „Denke ernsthaft über Kandidatur nach“
In einem Interview mit dem Sender „CBS“ äußerte er sich nun zu den Spekulationen: Er werde sich nach den Zwischenwahlen im kommenden Jahr nach eigener Aussage ernsthaft eine Bewerbung für die Präsidentschaftswahl 2028 überlegen, so Newsom. Auf eine entsprechende Frage im Sender CBS News antwortete der 58-Jährige: „Ja, (...) sonst würde ich einfach lügen und das kann ich nicht.“

Gavin Newsom gilt schon länger als möglicher Kandidat der Demokraten für die nächste ...
Gavin Newsom gilt schon länger als möglicher Kandidat der Demokraten für die nächste Präsidentschaftswahl.(Bild: AFP/JUSTIN SULLIVAN)

Gouverneur macht sich auf Social Media über Trump lustig
Gavin Newsom fällt immer wieder mit Posts auf, in denen er Trump parodiert. So verfasst sein Presseteam auf X seit Monaten immer wieder Beiträge, die – wie so häufig bei Trump – komplett in Großbuchstaben verfasst sind und den Kommunikationsstil des Republikaners auch anderweitig imitieren. Außerdem gilt Newsom ein Kritiker davon, dass sie US-Regierung gegen deren Willen Soldaten der Nationalgarde in demokratisch regierte Städte entsendet.

Lesen Sie auch:
Gouverneur Gavin Newsom befindet sich im innenpolitischen Clinch mit US-Präsident Donald Trump. 
Krone Plus Logo
Krawalle in L.A.
Gavin Newsom: Er ist Trumps neuer Lieblingsfeind
12.06.2025
Los Angeles in Flammen
Trump greift an: „Dieser inkompetente Gouverneur!“
09.01.2025
Nach Selbstmorden
Kalifornien geht gegen KI-Chatbots vor
13.10.2025

Erst Harris, jetzt Newsom
Erst am Samstag hat die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris in einem BBC-Interview gesagt, sie denke über eine erneute Kandidatur für das Weiße Haus nach. „Ich bin noch nicht fertig“, sagte Harris in dem Gespräch.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kamala Harris
Kandidatur
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
171.753 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
127.307 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
109.431 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Mehr Außenpolitik
Schon zehnter Eingriff
Verengung festgestellt: Doskozil erneut operiert
Ärger über „Unsummen“
Honorar-Obergrenze bei Wahlärzten gefordert
Nach Harris jetzt ER?
Trump-Feind erwägt Kandidatur für Präsidentenamt
Längere Asienreise?
Trump peilt nächste hochrangige Begegnung an
„Sollte Krieg beenden“
Trump tadelt Putin für Tests mit atomaren Waffen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf