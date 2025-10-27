Trump tadelt Putin für Tests mit atomaren Waffen

Damit meinte der US-Präsident natürlich den Angriffskrieg gegen die Ukraine.„Ein Krieg, der eine Woche hätte dauern sollen, dauert nun schon fast vier Jahre. Das sollte er tun, anstatt Raketen zu testen“, so Trump deutlich. Am Sonntag hatte Putin den Abschluss von Tests mit dem neuartigen, nuklear angetriebenen Marschflugkörper Burewestnik verkündet. „Die entscheidenden Tests sind nun abgeschlossen“, erklärte Putin in vom Kreml veröffentlichen Video eines Treffens mit Militärvertretern.