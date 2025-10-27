Vorteilswelt
„Sollte Krieg beenden“

Trump tadelt Putin für Tests mit atomaren Waffen

Außenpolitik
27.10.2025 08:25
Die Stimmung zwischen dem russischen Machthaber Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hat ...
Die Stimmung zwischen dem russischen Machthaber Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert.(Bild: AFP/ANDREW HARNIK)

US-Präsident Donald Trump hat die russischen Tests mit nuklear angetriebenen Marschflugkörpern als „nicht angemessen“ kritisiert. Putin solle stattdessen „den Krieg beenden“, forderte Trump am Montag vor Journalisten an Bord der Air Force One.

Damit meinte der US-Präsident natürlich den Angriffskrieg gegen die Ukraine.„Ein Krieg, der eine Woche hätte dauern sollen, dauert nun schon fast vier Jahre. Das sollte er tun, anstatt Raketen zu testen“, so Trump deutlich. Am Sonntag hatte Putin den Abschluss von Tests mit dem neuartigen, nuklear angetriebenen Marschflugkörper Burewestnik verkündet. „Die entscheidenden Tests sind nun abgeschlossen“, erklärte Putin in vom Kreml veröffentlichen Video eines Treffens mit Militärvertretern.

Waffeneinsatz wird vorbereitet
Zudem ordnete der Kreml-Chef darin an, mit den „Vorbereitungen der Infrastruktur für die Stationierung dieser Waffen in den russischen Streitkräften“ zu beginnen. Washington wurde nach Angaben des Kreml-Wirtschaftsgesandten Kirill Dmitrijew über den Abschluss der Tests informiert.

Die Marschflugkörper vom Typ Burewestnik (russisch für „Sturmvogel“) verfügen über einen Antrieb durch Atomenergie. Putin sprach von „unbegrenzter Reichweite“ und einer „einzigartigen Erfindung“, über die außer Russland „kein anderer auf der Welt“ verfüge.

Treffen in Budapest auf unbestimmte Zeit vertagt
Die Bekanntgabe des Kreml erfolgte vor dem Hintergrund stockender Bemühungen um einen möglichen Frieden in der Ukraine. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt ein geplantes Treffen mit Putin in Budapest auf unbestimmte Zeit vertagt. Am Dienstag vergangener Woche erklärte der US-Präsident, er wolle kein „vergebliches Treffen“ mit dem Kreml-Chef. Am Samstag unterstrich Trump, er werde seine „Zeit nicht vergeuden“, solange keine Einigung zur Beendigung des Ukraine-Krieges in Sicht sei.

