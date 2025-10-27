With a knife
Murder alert in Enns: Man kills wife and child
Murder alert in Upper Austria! According to information from "Krone", a pensioner allegedly murdered his wife and their son with a knife on Monday afternoon. The alleged perpetrator then attempted suicide. He was seriously injured and taken to hospital.
Terrible bloody deed on Monday in the center of Enns. According to "Krone" information, a 78-year-old man murdered his own wife (70) and his 41-year-old son at around 7.30 am.
Afterwards, the alleged perpetrator probably tried to take his own life. He did not succeed. He was finally admitted to the Kepler University Hospital in Linz with serious injuries.
The police confirmed the incident, but the circumstances were not yet known.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
