Eifersucht eskaliert: Paar prügelt sich in Wohnung

Heftiger Streit in Wien-Leopoldstadt! Am Sonntagmittag eskalierte ein Konflikt zwischen einem 49-jährigen Mann und seiner 39-jährigen Partnerin zu einer Prügelei. Laut Angaben des Mannes soll gegenseitige Eifersucht der Auslöser gewesen sein.
Laut Angaben der Wiener Polizei sollen beide aufeinander eingeschlagen und sich dabei verletzt haben. Die Polizei wurde zu der Wohnung in der Leopoldstadt gerufen – dort öffnete die 39-Jährige die Tür. Sie verhielt sich aggressiv, verweigerte jede Mitwirkung, wollte die Beamten nicht ins Haus lassen und leistete Widerstand. Erst nachdem die Polizisten sie zur Seite gedrängt hatten, konnten sie die Wohnung betreten.
Pärchen war alkoholisiert
Dort trafen sie auf den ebenfalls verletzten 49-Jährigen, der sich kooperativ zeigte. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein Alkotest ergab bei beiden rund 1,2 Promille im Blut.
