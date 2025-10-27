„Keine Antwort“: Slot muss um seinen Job bangen

Liverpools Fans stehen nach der Unserie auf den Barrikaden. Arne Slot muss um seinen Job zittern …
„Die Gegner entwickelten eine spezielle Spielweise gegen uns. Wir haben keine Antwort darauf“, war Liverpool-Coach Arne Slot nach dem 2:3 in der Premier League bedient.
Und brachte damit die eigenen Anhänger auf die Barrikaden. Die „Reds“ verloren zuletzt vier Liga-Partien in Folge, stellten somit den Negativrekord von Jürgen Klopp aus der Saison 2021/22 ein. In den sozialen Medien wird nun der „Kopf“ bzw. die Entlassung des Niederländers gefordert. Auch bei den englischen Wettbüros hat Slot die niedrigste Quote auf die nächste Trainer-Beurlaubung. Gründe für die Unserie gibt’s viele. Der 47-Jährige ließ nach dem Meistertitel im Sommer die Dauerbrenner Luis Diaz (Bayern) und Darwin Nunez (Al Hilal) ziehen, holte um 483 Millionen Euro neue Kicker, die als Einheit aber nicht funktionieren.
„Was für eine Geldverschwendung“
Florian Wirtz, der in der Königsklasse gegen Frankfurt mit zwei Assists geglänzt hatte, wirkt in der Liga überfordert. „Was für eine Geldverschwendung“, sangen die Fans in London süffisant in Richtung des 125-Millionen-Mannes.
Während Spitzenreiter Arsenal Oliver Glasners Crystal Palace daheim mit 1:0 bezwang. Ausgerechnet Eberechi Eze sorgte gegen seinen Ex-Klub in Halbzeit eins für den Goldtreffer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.