„Keine Antwort“: Slot muss um seinen Job bangen

Und brachte damit die eigenen Anhänger auf die Barrikaden. Die „Reds“ verloren zuletzt vier Liga-Partien in Folge, stellten somit den Negativrekord von Jürgen Klopp aus der Saison 2021/22 ein. In den sozialen Medien wird nun der „Kopf“ bzw. die Entlassung des Niederländers gefordert. Auch bei den englischen Wettbüros hat Slot die niedrigste Quote auf die nächste Trainer-Beurlaubung. Gründe für die Unserie gibt’s viele. Der 47-Jährige ließ nach dem Meistertitel im Sommer die Dauerbrenner Luis Diaz (Bayern) und Darwin Nunez (Al Hilal) ziehen, holte um 483 Millionen Euro neue Kicker, die als Einheit aber nicht funktionieren.