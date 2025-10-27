Vorteilswelt
Nächste Niederlage

„Keine Antwort“: Slot muss um seinen Job bangen

Premier League
27.10.2025 10:58
Für Arne Slot wird es eng.
Für Arne Slot wird es eng.

Liverpools Fans stehen nach der Unserie auf den Barrikaden. Arne Slot muss um seinen Job zittern …

„Die Gegner entwickelten eine spezielle Spielweise gegen uns. Wir haben keine Antwort darauf“, war Liverpool-Coach Arne Slot nach dem 2:3 in der Premier League bedient.

Brentford sorgt für eine Überraschung.
Premier League
2:3-Pleite! Liverpool kassiert bitteren Rückschlag
25.10.2025

Und brachte damit die eigenen Anhänger auf die Barrikaden. Die „Reds“ verloren zuletzt vier Liga-Partien in Folge, stellten somit den Negativrekord von Jürgen Klopp aus der Saison 2021/22 ein. In den sozialen Medien wird nun der „Kopf“ bzw. die Entlassung des Niederländers gefordert. Auch bei den englischen Wettbüros hat Slot die niedrigste Quote auf die nächste Trainer-Beurlaubung. Gründe für die Unserie gibt’s viele. Der 47-Jährige ließ nach dem Meistertitel im Sommer die Dauerbrenner Luis Diaz (Bayern) und Darwin Nunez (Al Hilal) ziehen, holte um 483 Millionen Euro neue Kicker, die als Einheit aber nicht funktionieren.

„Was für eine Geldverschwendung“
Florian Wirtz, der in der Königsklasse gegen Frankfurt mit zwei Assists geglänzt hatte, wirkt in der Liga überfordert. „Was für eine Geldverschwendung“, sangen die Fans in London süffisant in Richtung des 125-Millionen-Mannes.

Während Spitzenreiter Arsenal Oliver Glasners Crystal Palace daheim mit 1:0 bezwang. Ausgerechnet Eberechi Eze sorgte gegen seinen Ex-Klub in Halbzeit eins für den Goldtreffer.

