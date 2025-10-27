Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abschiebungen

Suche nach Verbündeten führt Karner nach Finnland

Innenpolitik
27.10.2025 07:26
Innenminister Gerhard Karner sucht Allianzen für eine „harte und konsequente Asylpolitik“.
Innenminister Gerhard Karner sucht Allianzen für eine „harte und konsequente Asylpolitik“.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Auf der Suche nach Verbündeten begibt sich Innenminister Gerhard Karner am heutigen Montag nach Finnland, wo er sich mit seiner finnischen Amtskollegin Mari Rantanen in Helsinki treffen wird. Im Fokus der Gespräche steht die Durchführung von Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien.

0 Kommentare

„Europa braucht starke Allianzen, um Abschiebungen in Länder wie Afghanistan oder Syrien zu realisieren und damit eine harte und konsequente Asylpolitik sicherzustellen“, erklärte der Innenminister im Vorfeld seiner Reise. Im Zuge des Arbeitstreffens will sich Karner bei einem Lokalaugenschein an der finnisch-russischen Grenze auch über die dort getroffenen Schutzmaßnahmen informieren.

Russland hatte verstärkt illegale Migranten an die finnische Außengrenze gebracht. Finnland schloss daraufhin Ende 2023 seine etwa 1300 Kilometer lange Landgrenze zu Russland.

Lesen Sie auch:
Der Mann wurde im Beisein österreichischer Polizeibeamter via Istanbul nach Kabul (im Bild der ...
Kritik an Karner
Abschiebung nach Kabul „Tropfen auf heißen Stein“
21.10.2025
„Notwendiger Weg“
Erste Abschiebung nach Afghanistan in vier Jahren
21.10.2025
„EU sicherer machen“
Wien und Stockholm: Allianz für harte Asylpolitik
20.10.2025

Finnlands Beitrag zum Schutz der EU-Außengrenzen
„Finnland leistet einen riesigen Beitrag zum Schutz der europäischen Außengrenzen, die in den letzten Jahren zum Schauplatz von hybrider Kriegsführung durch gezielt herbeigeführte illegale Migration geworden sind. Dieser Entwicklung gilt es entschieden entgegenzuwirken“, so Karner.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
198.868 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
169.785 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
124.984 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Mehr Innenpolitik
Abschiebungen
Suche nach Verbündeten führt Karner nach Finnland
Bei Zwischenwahl
Argentinien: Mileis Partei gewinnt deutlich
Andere sollen sparen
Asyl-Lobby will weiter die volle Sozialhilfe haben
Krone Plus Logo
Die sechs Top-Anwärter
Kandidaten-Roulette im Kreml: Wer folgt auf Putin?
„Krone“-Kommentar
Herzlose und kurzsichtige Gesundheitspolitik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf