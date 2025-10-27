Suche nach Verbündeten führt Karner nach Finnland

Auf der Suche nach Verbündeten begibt sich Innenminister Gerhard Karner am heutigen Montag nach Finnland, wo er sich mit seiner finnischen Amtskollegin Mari Rantanen in Helsinki treffen wird. Im Fokus der Gespräche steht die Durchführung von Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien.
„Europa braucht starke Allianzen, um Abschiebungen in Länder wie Afghanistan oder Syrien zu realisieren und damit eine harte und konsequente Asylpolitik sicherzustellen“, erklärte der Innenminister im Vorfeld seiner Reise. Im Zuge des Arbeitstreffens will sich Karner bei einem Lokalaugenschein an der finnisch-russischen Grenze auch über die dort getroffenen Schutzmaßnahmen informieren.
Russland hatte verstärkt illegale Migranten an die finnische Außengrenze gebracht. Finnland schloss daraufhin Ende 2023 seine etwa 1300 Kilometer lange Landgrenze zu Russland.
Finnlands Beitrag zum Schutz der EU-Außengrenzen
„Finnland leistet einen riesigen Beitrag zum Schutz der europäischen Außengrenzen, die in den letzten Jahren zum Schauplatz von hybrider Kriegsführung durch gezielt herbeigeführte illegale Migration geworden sind. Dieser Entwicklung gilt es entschieden entgegenzuwirken“, so Karner.
