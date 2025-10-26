Aggressiver Radfahrer mit 2,72 Promille gestoppt

Mit 2,72 Promille ist am Samstagabend ein Radfahrer in Traun (Bezirk Linz-Land in Oberösterreich) unterwegs gewesen. Als der 49-jährige Einheimische angehalten wurde, sei er aggressiv geworden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige.
Eine Streife war auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden. Bei der folgenden Kontrolle wurde der 49-Jährige laut Polizei zunehmend aggressiver und verweigerte den Alkotest.
„Vier Beamte sind zu viel“
Erst nach dem Eintreffen einer weiteren Streifenbesatzung beruhigte sich der Radfahrer und gab an, dass vier Beamte zu viel seien. Mit zwei Uniformierten hätte er es aufnehmen können.
Führerscheinabnahme nicht möglich
Ein letztlich doch durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Wie die Polizei weiter berichtete, war eine Führerscheinabnahme nicht möglich, weil der Mann schon länger keine Lenkerberechtigung mehr besitzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.