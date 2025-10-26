Vorteilswelt
„Unsichere Fahrweise“

Aggressiver Radfahrer mit 2,72 Promille gestoppt

Oberösterreich
26.10.2025 08:45
Den 49-jährigen Radfahrer erwartet eine Anzeige. Eine Abnahme des Führerscheins war nicht möglich – den hat der Oberösterreicher nämlich nicht mehr.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Mit 2,72 Promille ist am Samstagabend ein Radfahrer in Traun (Bezirk Linz-Land in Oberösterreich) unterwegs gewesen. Als der 49-jährige Einheimische angehalten wurde, sei er aggressiv geworden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige.

Eine Streife war auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden. Bei der folgenden Kontrolle wurde der 49-Jährige laut Polizei zunehmend aggressiver und verweigerte den Alkotest.

„Vier Beamte sind zu viel“
Erst nach dem Eintreffen einer weiteren Streifenbesatzung beruhigte sich der Radfahrer und gab an, dass vier Beamte zu viel seien. Mit zwei Uniformierten hätte er es aufnehmen können.

Führerscheinabnahme nicht möglich
Ein letztlich doch durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Wie die Polizei weiter berichtete, war eine Führerscheinabnahme nicht möglich, weil der Mann schon länger keine Lenkerberechtigung mehr besitzt.

Spiel: Snake
Snake
